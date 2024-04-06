ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция

Украина, Суббота 06 апреля 2024 15:14
UA EN RU
Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция Фото: в "Дії" можно переоформить авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство онлайн. Это можно сделать через приложение "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Алгоритм действий:

  • в приложении "Дія" перейти в сервисы "Водителю" - "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;
  • выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;
  • указать договорную стоимость авто;
  • указать контактные данные;
  • отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.

Затем следует подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром. Когда все будет готово, в приложении "Дія" придет уведомление.

Сейчас в "Дії" продажа возможна только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.

Ранее РБК-Украина объясняло, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько это стоит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок Дия
NEWS
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС