Как перерегистрировать авто через "Дію": пошаговая инструкция
Фото: в "Дії" можно переоформить авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы могут перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство онлайн. Это можно сделать через приложение "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Алгоритм действий:
- в приложении "Дія" перейти в сервисы "Водителю" - "Продать транспортное средство" или нажать "Продать ТС" в меню техпаспорта транспортного средства;
- выбрать транспортное средство и пройти подтверждение;
- указать договорную стоимость авто;
- указать контактные данные;
- отправить запрос на данные покупателя с помощью QR-кода или ссылки.
Затем следует подписать договор после внесения данных покупателем и подождать проверки сервисным центром. Когда все будет готово, в приложении "Дія" придет уведомление.
Сейчас в "Дії" продажа возможна только легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов.
Ранее РБК-Украина объясняло, какие документы нужны для перерегистрации авто и сколько это стоит.
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