ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переоформление авто: какие документы нужны и сколько стоит

Украина, Суббота 27 января 2024 14:21
UA EN RU
Переоформление авто: какие документы нужны и сколько стоит Фото: В МВД рассказали, сколько стоит перерегистрация авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Зарегистрировать и перерегистрировать автомобиль в Украине можно в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо иметь ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Документы, необходимые для переоформления авто:

  • паспорт гражданина Украины или любой другой документ, удостоверяющий личность;
  • копия идентификационного кода владельца;
  • если происходит обращение через уполномоченное лицо - документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия представителя;
  • договор о купле и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в сервисном центре - это сделает администратор бесплатно);
  • техпаспорт авто;
  • заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется в сервисном центре);
  • квитанции об оплате за услуги, бланки и номера (оплата в отделении банка при сервисном центре);
  • справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если собственник продает уже не первый легковой автомобиль в текущем календарном году).

Сколько стоит перерегистрация авто

Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга стоит 1105 гривен (сама услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 350 гривен).

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Автомобильный рынок
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России