Переоформление авто: какие документы нужны и сколько стоит

Фото: В МВД рассказали, сколько стоит перерегистрация авто (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зарегистрировать и перерегистрировать автомобиль в Украине можно в сервисных центрах МВД. Для этого необходимо иметь ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Документы, необходимые для переоформления авто: паспорт гражданина Украины или любой другой документ, удостоверяющий личность;

копия идентификационного кода владельца;

если происходит обращение через уполномоченное лицо - документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия представителя;

договор о купле и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в сервисном центре - это сделает администратор бесплатно);

техпаспорт авто;

заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется в сервисном центре);

квитанции об оплате за услуги, бланки и номера (оплата в отделении банка при сервисном центре);

справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если собственник продает уже не первый легковой автомобиль в текущем календарном году). Сколько стоит перерегистрация авто Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга стоит 1105 гривен (сама услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 350 гривен). Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.