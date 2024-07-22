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Перерегистрация авто в "Дії": украинцам будут сообщать причину в случае отказа

Иллюстративное фото: в "Дії" будут указывать причину отказа в перерегистрации авто (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В "Дії" теперь будут указывать причину отказа в перерегистрации авто. Ранее для этого необходимо было обращаться в сервисный центр Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, команда "Дії" постоянно расширяет услуги для водителей совместно с МВД и сервисными центрами. 

"Теперь “Дія” будет указывать причину, если вам вдруг отказано в перерегистрации. Раньше, чтобы узнать причину, нужно было обращаться в сервисный центр МВД, а теперь не нужно делать лишних движений", - объяснил Федоров. 

Также он добавил, что для того, чтобы избежать перекупов, продать через "Дію" можно только один автомобиль. 

Как отметил министр, украинцы уже более 140 тысяч раз перерегистрировали автомобили через "Дію". 

Что предшествовало

Напомним, услугу перерегистрации автомобилей добавили в "Дію" еще в прошлом году. Это можно сделать в несколько кликов.

Детально с пошаговой инструкцией перерегистрации авто можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Михаил ФедоровМінцифраДия