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Перереєстрація авто у "Дії": українцям повідомлятимуть причину у разі відмови

Ілюстративне фото: у "Дії" вказуватимуть причину відмови у перереєстрації авто (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

У "Дії" тепер вказуватимуть причину відмови у перереєстрації авто. Раніше для цього потрібно було звертатися до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За його словами, команда "Дії" постійно розширює послуги для водіїв спільно з МВС та сервісними центрами.

"Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися про причину, потрібно було звертатися до сервісного центру МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", - пояснив Федоров.

Також він додав, що для того, щоб уникнути перекупів, продати через "Дію" можна лише один автомобіль.

Як зазначив міністр, українці вже понад 140 тисяч разів перереєстрували автомобілі через "Дію".

Що передувало

Нагадаємо, послугу перереєстрації автомобілів додали у "Дію" ще минулого року. Це можна зробити в кілька кліків.

Детально з покроковою інструкцією перереєстрації авто можна ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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