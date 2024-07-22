Перереєстрація авто у "Дії": українцям повідомлятимуть причину у разі відмови

За його словами, команда "Дії" постійно розширює послуги для водіїв спільно з МВС та сервісними центрами.

"Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися про причину, потрібно було звертатися до сервісного центру МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", - пояснив Федоров.

Також він додав, що для того, щоб уникнути перекупів, продати через "Дію" можна лише один автомобіль.

Як зазначив міністр, українці вже понад 140 тисяч разів перереєстрували автомобілі через "Дію".