Переправа на 300 тысяч евро: ГПСУ задержала "партию" уклонистов, которых везли в Молдову

Более 20 мужчин из Одесской области пытались незаконно попасть в Молдову. За свои услуги "переправщики" потребовали более 12 тысяч евро с каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Переправлять пытаются сразу большими группами: на этот раз дельцы собрали в Одесской области 24 мужчин", - говорится в сообщении.
Впрочем, как отмечают в ГПСУ, выполнить свои обещания воры оказались несостоятельными, ведь туристы попали в поле зрения пограничников.
"Относительно задержанных составлены админпротоколы, а вот анонимных организаторов разыскивают", - отметили в ведомстве.
Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Был разоблачен председатель районного ТЦК в Кривом Роге.
Ранее мы сообщали, что должностного лица Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы разоблачили на многомиллионной схеме для уклонистов.
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