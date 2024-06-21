Глава ТЦК в Кривом Роге создал схему для уклонистов: у причастных нашли 3,5 млн гривен

Служба безопасности Украины ликвидировала еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержано более 10 организаторов оборудок. В их числе чиновники ТЦК и военно-врачебных комиссий.

Стоимость "услуг" для уклонистов составила до 12 тысяч долларов.

Днепропетровская область

По данным следствия, схему уклонения от мобилизации организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге. Он привлек также двух своих подчиненных и еще десять сообщников. Это, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у злоумышленников обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн наличных в гривневом эквиваленте.

Полтавская область

Председателя районной военно-врачебной комиссии и троих его подчиненных разоблачили на помощь уклонистам.

Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотр, а только покупали документы у должностных лиц ВВК.

Черкассы

Разоблачен руководитель подразделения одного из коммунальных предприятий горсовета. Он продавал уклонистам "места" в реестре наркозависимых областного наркодиспансера.

Чиновник также привлек заведующую отделением и врача-нарколога медучреждения.

Одесская область

Правоохранители разоблачили делков, которые оформляли военнообязанным фальшивое отцовство над несовершеннолетними. Это нужно было для выезда за границу.

Хмельницкая область

Разоблачены два делка, которые продавали поддельные медсправки о наличии II группы инвалидности. Их задержали с поличным.