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Переправа на 300 тисяч євро: ДПСУ затримала "партію" ухилянтів, яких везли до Молдови

Фото: ДПСУ затримала понад 20 ухилянтів на переправі до Молдови (ілюстративне фото facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Понад 20 чоловіків з Одеської області намагались незаконно потрапити до Молдови. За свої послуги "переправники" вимагали понад 12 тисяч євро з кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Утім, як зазначають в ДПСУ, виконати свої обіцянки злодії виявились неспроможними, адже "туристи" потрапили в поле зору прикордонників. 

"Відносно затриманих складено адмінпротоколи, а от анонімних організаторів розшукують", - зазначили у відомстві.

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала ще п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Було викрито голова районного ТЦК у Кривому Розі.

Раніше ми повідомляли, що посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси викрили на багатомільйонній схемі для ухилянтів.

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ДПСУМобілізація в Україні