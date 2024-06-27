Переправа на 300 тисяч євро: ДПСУ затримала "партію" ухилянтів, яких везли до Молдови

Понад 20 чоловіків з Одеської області намагались незаконно потрапити до Молдови. За свої послуги "переправники" вимагали понад 12 тисяч євро з кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Утім, як зазначають в ДПСУ, виконати свої обіцянки злодії виявились неспроможними, адже "туристи" потрапили в поле зору прикордонників.

"Переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали на Одещині аж 24 чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Схеми для ухилянтів

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала ще п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Було викрито голова районного ТЦК у Кривому Розі.

Раніше ми повідомляли, що посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси викрили на багатомільйонній схемі для ухилянтів.

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