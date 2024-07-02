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Перепланировка в квартире: грозит ли штраф, кто его обнаруживает и как легализовать "новшество"

Украина, Вторник 02 июля 2024 07:30
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Перепланировка в квартире: грозит ли штраф, кто его обнаруживает и как легализовать "новшество" Что нужно знать о проведении перепланировки в квартире (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Анатолий Перепельченко

Перепланировка квартир стала достаточно распространенным явлением среди владельцев жилья в Украине. Таким образом они могут сделать жилое пространство более функциональным и удобным. Однако такие изменения требуют официального согласования.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.

Что подпадает под перепланировку квартиры

К перепланировке как жилых, так и промышленных помещений относятся:

  • изменения в стенах, не относящихся к несущим стенам
  • проработка отверстий в стенах, не выполняющих несущих функций по плану здания
  • демонтаж встроенной мебели, не влияющей на устойчивость стен
  • объединение туалета и ванной комнаты в один санузел при отсутствии вентиляционных коммуникаций в стене, которую планируют снести

Каков штраф за незаконную перепланировку

Нелегализованная перепланировка помещения является административным нарушением. Это влечет штраф в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если это сделало должностное лицо, то наказание будет от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение.

Если перепланировка привела к нарушению норм конструкций или противопожарных мер, то человек, допустивший такую перепланировку, должен восстановить все до прежнего состояния.

В некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Например, когда перепланировка привела к угрозе жизни человека или наступлению других тяжких последствий. При этом наказание может составлять:

  • штраф - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
  • лишение права занимать должности/осуществлять определенную деятельность - до двух лет
  • исправительные работы - до двух лет
  • ограничение свободы - до трех лет

Если владелец жилья осуществил перепланировку без разрешения, соседи могут подать на него в суд. В основном владельца обязывают уплатить штраф и восстановить первоначальное состояние помещения.

"Кроме того, самовольная перепланировка без участия квалифицированных специалистов может представлять серьезную физическую опасность, ведь такие конструкции могут не соответствовать строительным нормам и угрожать целостности дома и жизни жильцов", - отмечает Перепельченко.

Как узаконить перепланировку квартиры

Если перепланировка не нарушает конструктивную целостность здания, ее можно узаконить по упрощенной процедуре:

  • выполнить внутренние работы, не затрагивающие опорные стены или фасад
  • изготовить новый технический паспорт в БТИ, отражающий актуальное планирование
  • подать документы в регистратор для внесения изменений в Государственный реестр
  • получить выписку, подтверждающую законность перепланировки

"Помните, что упрощенная процедура не подходит для существенных изменений в планировании. Чтобы убедиться, что перепланировка относится к несложным строительным работам, обратитесь к квалифицированному юристу. Изменения могут выполнить по утвержденному проекту и при наличии всех разрешений, но соответствующие органы отказываются вводить их в эксплуатацию", - объясняет эксперт.

Советы во избежание проблем при перепланировке

  • Прежде чем начать перепланировку, обратитесь к квалифицированным архитекторам и юристам. Это поможет избежать многих возможных заморочек и правовых трудностей.
  • Всегда получайте официальные разрешения на перепланировку соответствующих органов. Это включает в себя согласование проекта перепланировки и получение всех необходимых документов.
  • Убедитесь, что все работы выполняют в соответствии с действующими нормами и правилами.
  • После завершения работ не забудьте обновить технический паспорт в БТИ и внести изменения в Государственный реестр недвижимости. Это подтвердит законность проведенной перепланировки.
  • Будьте внимательны к соседям и соблюдайте установленные правила шума и других неудобств. Это поможет избежать конфликтов и возможных судебных тяжб.

Раньше мы рассказывали, как получить компенсацию за разрушенное жилье, если у вас нет права собственности.

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