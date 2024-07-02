Перепланировка в квартире: грозит ли штраф, кто его обнаруживает и как легализовать "новшество"
Перепланировка квартир стала достаточно распространенным явлением среди владельцев жилья в Украине. Таким образом они могут сделать жилое пространство более функциональным и удобным. Однако такие изменения требуют официального согласования.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.
Что подпадает под перепланировку квартиры
К перепланировке как жилых, так и промышленных помещений относятся:
- изменения в стенах, не относящихся к несущим стенам
- проработка отверстий в стенах, не выполняющих несущих функций по плану здания
- демонтаж встроенной мебели, не влияющей на устойчивость стен
- объединение туалета и ванной комнаты в один санузел при отсутствии вентиляционных коммуникаций в стене, которую планируют снести
Каков штраф за незаконную перепланировку
Нелегализованная перепланировка помещения является административным нарушением. Это влечет штраф в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Если это сделало должностное лицо, то наказание будет от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение.
Если перепланировка привела к нарушению норм конструкций или противопожарных мер, то человек, допустивший такую перепланировку, должен восстановить все до прежнего состояния.
В некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Например, когда перепланировка привела к угрозе жизни человека или наступлению других тяжких последствий. При этом наказание может составлять:
- штраф - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан
- лишение права занимать должности/осуществлять определенную деятельность - до двух лет
- исправительные работы - до двух лет
- ограничение свободы - до трех лет
Если владелец жилья осуществил перепланировку без разрешения, соседи могут подать на него в суд. В основном владельца обязывают уплатить штраф и восстановить первоначальное состояние помещения.
"Кроме того, самовольная перепланировка без участия квалифицированных специалистов может представлять серьезную физическую опасность, ведь такие конструкции могут не соответствовать строительным нормам и угрожать целостности дома и жизни жильцов", - отмечает Перепельченко.
Как узаконить перепланировку квартиры
Если перепланировка не нарушает конструктивную целостность здания, ее можно узаконить по упрощенной процедуре:
- выполнить внутренние работы, не затрагивающие опорные стены или фасад
- изготовить новый технический паспорт в БТИ, отражающий актуальное планирование
- подать документы в регистратор для внесения изменений в Государственный реестр
- получить выписку, подтверждающую законность перепланировки
"Помните, что упрощенная процедура не подходит для существенных изменений в планировании. Чтобы убедиться, что перепланировка относится к несложным строительным работам, обратитесь к квалифицированному юристу. Изменения могут выполнить по утвержденному проекту и при наличии всех разрешений, но соответствующие органы отказываются вводить их в эксплуатацию", - объясняет эксперт.
Советы во избежание проблем при перепланировке
- Прежде чем начать перепланировку, обратитесь к квалифицированным архитекторам и юристам. Это поможет избежать многих возможных заморочек и правовых трудностей.
- Всегда получайте официальные разрешения на перепланировку соответствующих органов. Это включает в себя согласование проекта перепланировки и получение всех необходимых документов.
- Убедитесь, что все работы выполняют в соответствии с действующими нормами и правилами.
- После завершения работ не забудьте обновить технический паспорт в БТИ и внести изменения в Государственный реестр недвижимости. Это подтвердит законность проведенной перепланировки.
- Будьте внимательны к соседям и соблюдайте установленные правила шума и других неудобств. Это поможет избежать конфликтов и возможных судебных тяжб.
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