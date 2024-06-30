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Как получить компенсацию за разрушенное жилье, если у вас нет права собственности: инструкция

Украина, Воскресенье 30 июня 2024 07:30
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Как получить компенсацию за разрушенное жилье, если у вас нет права собственности: инструкция Как получить компенсацию за разрушенное ракетой жилье (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Анатолий Перепельченко

В Украине можно получить компенсацию на восстановление жилья, которое было разрушено в результате обстрелов или боевых действий. Однако проблема возникает тогда, когда право собственности на жилье принадлежит другим людям.

Что делать в таком случае, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.

Куда обращаться за возмещением за разрушенное жилье

Получить компенсацию можно тремя путями:

  • онлайн, подав заявку в портале "Дія"
  • лично через администратора в ЦПАУ
  • лично через нотариуса

Если вы подаете документы офлайн, обязательно возьмите с собой ИНН, паспорт и фото поврежденного имущества. Ваш представитель также может обратиться за возмещением, если у него есть поручение.

Можно ли получить компенсацию, если нет права собственности

"Если ваше жилье было разрушено в результате ракетного удара, но у вас нет прав собственности на него, процедура получения компенсации от государства зависит от конкретных обстоятельств и законодательства", - говорит Анатолий.

В Украине начала работать программа "єВідновлення", которая позволяет гражданам подавать заявки на получение денежной компенсации для ремонта или восстановления поврежденного, или уничтоженного жилья.

Главным условием для участия в программе является наличие записи о праве собственности в Государственном реестре вещевых прав (ГРВП). Если подтверждающие документы о праве собственности утрачены или уничтожены, обратитесь за получением выписки из ГРВП.

Воспользоваться программой "єВідновлення" можно только в случаях, когда последние операции с недвижимостью происходили до 2013 года, то есть до начала функционирования реестра, а все бумажные документы и архивы были утрачены.

"Если у гражданина нет документов, подтверждающих право собственности на жилье, единственным путем получения компенсации является обращение в суд для установления этого права. Судебный процесс обычно длится до трех месяцев, и в большинстве своем суд принимает положительное решение на основе предоставленных доказательств", - делится опытом адвокат.

Имеет ли право наследник на возмещение, если собственник жилья умер

В таком случае наследник сможет получить компенсацию за разрушенное жилье только после официального оформления наследства.

Однако заявление на компенсацию можно подать еще до получения свидетельства. В таком случае документ о праве на наследство на компенсацию за разрушенный объект представляется дополнительно после его получения.

Дополнительные советы от юриста по получению компенсации за разрушенное имущество

  • Соберите все доказательства: фотографии, видео поврежденного имущества, свидетельства очевидцев, документы о праве собственности, если они есть.
  • После установления права собственности или оформления наследства внесите информацию в Государственный реестр прав.
  • Обратитесь к местным властям: подайте заявление о фиксации факта разрушения имущества и получите акт обследования.
  • Сохраняйте все важные документы в цифровом формате, чтобы избежать их потери.
  • Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на имущественных вопросах, для получения профессиональной помощи и сопровождения.
  • Отслеживайте статус вашей заявки на компенсацию и при необходимости регулярно обновляйте ее.

"Если вы испытываете трудности или неуверенность, рекомендую обратиться к квалифицированным юристам, специализирующимся на таких вопросах. Они окажут профессиональную поддержку, помочь в подготовке необходимых документов и представлять ваши интересы в соответствующих органах", - заключает Анатолий Перепельченко.

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