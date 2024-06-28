Что делать, если владелец выселяет из арендованной квартиры раньше срока: инструкция от адвоката

При аренде квартиры важно заключать договор между будущим жильцом и арендодателем. Это гарантия для арендатора, чтобы его права будут соблюдать.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.

В каких случаях выселение законное

Преждевременное выселение является серьезным нарушением прав арендатора, что может привести к финансовым потерям. Однако, конечно, бывают случаи, когда преждевременное выселение законно.

Договор найма жилья по судебному решению можно расторгнуть в следующих случаях:

не внесение оплаты в течение шести месяцев, в случае если в сделке не установлен более длительный срок (если краткосрочная аренда, то не более двух раз)

причинение вреда, порчи и уничтожения жилья, предоставляемого в аренду

пользование жильем не по назначению

систематическое нарушение прав и интересов соседей

Арендодатель также может расторгнуть договор, если сам хочет заехать в свое жилье, но об этом нужно сообщить квартиранту не позднее чем за два месяца.

Важно: в договоре найма могут устанавливать другие причины досрочного расторжения. Если об этом не сказано, тогда уже применяются положения Гражданского кодекса Украины.

Что делать, если выселяют из квартиры раньше срока

Если владелец выселяет вас из арендованной квартиры раньше истечения срока в договоре, следуйте этой инструкции: