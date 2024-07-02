Перепланування у квартирі: чи загрожує штраф, хто його виявляє та як легалізувати "нововведення"

Перепланування квартир стало досить поширеним явищем серед власників житла в Україні. Таким чином вони можуть зробити житловий простір більш функціональним і зручним. Проте такі зміни потребують офіційного погодження.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко .

Що підпадає під перепланування квартири

До перепланування як житлових, так і промислових приміщень належать:

зміни в стінах, які не належать до несучих стін

пророблення отворів у стінах, які не виконують несучих функцій за планом будівлі

демонтаж вбудованих меблів, що не впливають на стійкість стін

об'єднання туалету та ванної кімнати в один санвузол за умови відсутності вентиляційних комунікацій у стіні, яку планують знести

Який штраф за незаконне перепланування

Нелегалізоване перепланування приміщення є адміністративним порушенням. Це тягне за собою штраф розміром від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо це зробила посадова особа, то покарання становить від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження.

Якщо перепланування призвело до порушення норм конструкцій або протипожежних заходів, то особа, яка допустила таке перепланування, повинна відновити все до попереднього стану.

У деяких випадках може настати й кримінальна відповідальність. Наприклад, коли перепланування призвело до загрози життю людини або настанню інших тяжких наслідків. При цьому покарання може становити:

штраф - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

позбавлення права обіймати посади/здійснювати певну діяльність - до двох років

виправні роботи - до двох років

обмеження волі - до трьох років

Якщо власник житла здійснив перепланування без дозволу, сусіди можуть подати на нього до суду. Здебільшого власника зобов'язують сплатити штраф і відновити початковий стан приміщення.

"Крім того, самовільне перепланування без участі кваліфікованих спеціалістів може становити серйозну фізичну небезпеку, адже такі конструкції можуть не відповідати будівельним нормам і загрожувати цілісності будинку та життю мешканців", - наголошує Перепельченко.

Як узаконити перепланування квартири

Якщо перепланування не порушує конструктивної цілісності будівлі, його можна узаконити за спрощеною процедурою:

виконати внутрішні роботи, які не зачіпають опорні стіни чи фасад

виготовити новий технічний паспорт у БТІ, що відображає актуальне планування

подати документи до реєстратора для внесення змін у Державний реєстр

отримати виписку, що підтверджує законність перепланування

"Пам'ятайте, що спрощена процедура не підходить для суттєвих змін у плануванні. Щоб переконатися, що перепланування належить до нескладних будівельних робіт, зверніться до кваліфікованого юриста. Зміни можуть виконати за затвердженим проєктом і наявності всіх дозволів, але відповідні органи відмовляються вводити їх в експлуатацію", - пояснює експерт.

Поради для уникнення проблем при переплануванні