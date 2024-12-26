Маскировались под траурный кортеж. На Закарпатье разоблачили новую схему уклонистов

На Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

"На Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, сопровождавшего тело погибшего воина", - отметили пограничники.

По их данным, за 18 тысяч долларов переправщики планировали доставить мужчин призывного возраста к границе. Более того, для обмана они даже вывесили флаг на авто.

"После разоблачения один из них попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгнуть из авто. Несмотря на это пограничники задержали всех нарушителей", - добавили в ГПСУ.