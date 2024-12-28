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При попытке пересечь Тису утонули двое мужчин, их "гидам" грозит тюрьма

Украина, Суббота 28 декабря 2024 17:20
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При попытке пересечь Тису утонули двое мужчин, их "гидам" грозит тюрьма Фото: мужчины погибли во время пересечения Тисы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Два человека погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры пятерым гражданам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом.

По данным следствия, жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей во время действия военного положения за деньги организовывали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов с человека.

В апреле 2024 года одна из таких попыток закончилась трагически - два человека из группы, которые пересекали границу вплавь через реку Тиса, утонули. Их тела обнаружили на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии.

Как действовала схема переправки

Маршрут незаконной переправки начинался в селе Бедевля Тячевского района. Подозреваемые достоверно знали, что весной река является полноводной, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен. Однако "клиентам" эту информацию не сообщили и наоборот уверяли их о безопасности перехода реки на выбранной ими локации.

Один из подозреваемых сопровождал группу непосредственно к берегу Тисы. Однако, когда мужчины уже зашли в воду, начали звать на помощь и тонуть, сопровождающий уехал с места происшествия.

Сейчас пятерым фигурантам избрали меры пресечения - содержание под стражей с определением размера залога. Его общая сумма для всех составила 35,4 млн гривен.

Также в рамках следствия правоохранители изъяли имущество подозреваемых.

Напомним, что на прошлой неделе пограничники разоблачили псевдоподружжя, что пыталось выехать за границу.

Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.

А на днях на Закарпатье переправщики пытались провезти уклонистов под видом траурного кортежа. Несмотря на попытку побега, всех участников схемы задержали пограничники.

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