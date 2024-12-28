При попытке пересечь Тису утонули двое мужчин, их "гидам" грозит тюрьма

Два человека погибли во время пересечения Тисы. Организаторам незаконной схемы сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры пятерым гражданам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу, совершенной группой лиц опасным для жизни и здоровья способом.

По данным следствия, жители Закарпатской и Ивано-Франковской областей во время действия военного положения за деньги организовывали незаконную переправку мужчин призывного возраста в Румынию. Стоимость "услуг" составляла 7-10 тысяч долларов с человека.

В апреле 2024 года одна из таких попыток закончилась трагически - два человека из группы, которые пересекали границу вплавь через реку Тиса, утонули. Их тела обнаружили на берегу реки на территории Тячевского и Хустского районов. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести. Другим удалось добраться до Румынии.

Как действовала схема переправки

Маршрут незаконной переправки начинался в селе Бедевля Тячевского района. Подозреваемые достоверно знали, что весной река является полноводной, поэтому пеший переход на этом участке границы невозможен. Однако "клиентам" эту информацию не сообщили и наоборот уверяли их о безопасности перехода реки на выбранной ими локации.

Один из подозреваемых сопровождал группу непосредственно к берегу Тисы. Однако, когда мужчины уже зашли в воду, начали звать на помощь и тонуть, сопровождающий уехал с места происшествия.

Сейчас пятерым фигурантам избрали меры пресечения - содержание под стражей с определением размера залога. Его общая сумма для всех составила 35,4 млн гривен.

Также в рамках следствия правоохранители изъяли имущество подозреваемых.