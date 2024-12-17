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Псевдобрак ради отдыха в Турции: пограничники разоблачили новую схему

Украина, Вторник 17 декабря 2024 17:44
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Псевдобрак ради отдыха в Турции: пограничники разоблачили новую схему Фото: девушка согласилась на псевдобрак ради отдыха в Турции (facebook.com DPSUkraine4)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники разоблачили псевдосупругов, которые пытались выехать за границу. Оказалось, что мужчина заплатил девушке за фиктивный брак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным ГПСУ, в пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники разоблачили псевдосупругов из Сумской области.

"22-летний мужчина заключил брак с 23-летней женщиной со II группой инвалидности, чтобы попасть в Турцию", - отметили работники ГПСУ.

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По данным пограничников, "пара" сначала рассказывала, что едут якобы навестить маму "жениха".

Однако, когда женщина поняла, что за такой "бизнес" ей грозит уголовная ответственность, призналась, что брак заключен по расчету.

"Клиент после пересечения границы должен был заплатить 3-4 тыс. долларов США. К тому же пообещал, что барышня бесплатно отдохнет в Турции у его мамы", - добавили пограничники.

Также выяснилось, что нынешний муж барышни-заробитчанки является близким другом предыдущего ее мужа. Чтобы не вызвать подозрения, "молодожены" договорились пересекать границу через два месяца после заключения брака.

Оперативники 7 пограничного Карпатского отряда направили в полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Напомним, что недавно пограничники задержали военного, который после СЗЧ решил вернуться в ВСУ.

Военнослужащий самовольно оставил место срочной службы и пересек границу Украины. Однако через некоторое время решил вернуться и снова присоединиться к ВСУ.

А незадолго до того пограничники задержали группу уклонистов, которые заплатили 400 тысяч гривен за резиновую лодку, чтобы переплыть реку Тиса.

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ДПСУ Пограничники
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