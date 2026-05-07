Переносчики болезней? Действительно ли ежи опасны для людей и почему "пускают пену изо рта"

Ежи часто появляются рядом с людьми и домашними животными. Однако действительно ли можно назвать их опасными - знают не все.
Об этом рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина зооволонтер Первой частной ежарни (ППЇ) имени Армана Солдина Ксения Михайлюк.
Эксперт рассказала, что в целом ежи - "животные-отшельники", которые "не очень любят, чтобы их трогали".
"Следовательно если их не "загонять в угол" и не пытаться развернуть колючий клубок - они радостно игнорируют всех окружающих", - объяснила Михайлюк.
В то же время она признала, что "ежи однозначно могут укусить". И зубы у них, по ее словам, достаточно острые, "приспособленные к разгрызанию крепкого хитина".
"Но опасными я бы их не назвала... Ежи - маленькие... И обычно выбирают стратегию бегства или защиты иглами", - поделилась зооволонтер.
Представительница ППЇ рассказала, что "ежи часто имеют целое разнообразие гельминтов". Поэтому "вполне могут передавать их домашним животным и людям".
"Если вдруг кто-то захочет что-либо поесть немытыми после ежа руками - сильно не советую (я видела мазок под микроскопом - очень богатый внутренний мир)", - отметила эксперт.
При этом "теория" о том, что ежи - переносчики бешенства - действительности не соответствует.
"Насчет бешенства - пока что нам неизвестно о задокументированных случаях больных ежей, или же о заражении через контакт с ежом в Украине", - сообщила зооволонтер.
Это, по ее мнению, "просто распространенная "пугалка".
"Чего стоит остерегаться, так это столбняка (смертельно опасной инфекционной болезни, которая поражает нервную систему, - Ред.). Но его с той же вероятностью можно "поймать" через случайную царапину о какой-то забор на улице", - отметила Михайлюк.
Она напомнила также, что украинцам стоит следить за прививками и возобновить их в случае необходимости (если от прошлой вакцинации прошло более 10 лет).
"В Украине последнюю прививку подростки получают в 16 лет и в дальнейшем контролируют это сами, без напоминания школьной медсестры", - объяснила ежовед.
Ситуация, когда еж "пускает пену изо рта", по словам Михайлюк, вполне реальна.
"Действительно, они такое делают. И ужасно пугают этим неподготовленных людей", - констатировала она.
Зооволонтер признала, что выглядит этот процесс достаточно "причудливо".
"Колючее тельце выгибается под неестественным углом, ежинку "корячит и выкручивает", идет пена (ужас, бешенство, паника). На самом же деле это - маскировочный механизм", - сообщила специалист.
Она уточнила, что еж просто "вспенивает" ароматную субстанцию из воздуха и слюны", а затем - "наносит ее на себя".
"Так он становится более незаметным для хищников в своей местности", - объяснила эксперт.
"К сожалению, это так", - признала Михайлюк.
Она уточнила, что с одного ежа "можно поснимать с десяток клещей, а то и больше".
"Клещи обитают в траве, а ежи передвигаются на ее уровне. Так и "срывают клещевой джек-пот", - добавила специалист.
В целом, по ее словам, "ежей лучше не трогать" (ведь они этого не любят).
"Но если кто-то нашел обессиленное или раненое животное - лучше брать его в перчатках, или же через ткань. Никогда нельзя исключать риск уколоться, или же быть укушенным", - подытожила зооволонтер.
