RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Перенесення мобільного номера при зміні оператора скоротили до одного дня

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) змінила процедуру перенесення абонентських номерів. Нові правила переходу від одного оператора до іншого запрацюють з 1 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НКРЗІ.

Зміни передбачають:

  • скорочення строку перенесення абонентського номеру в мережах мобільного зв’язку до 1 робочого дня,
  • спрощення порядку подання заяв на ППН;
  • впровадження принципу єдиного вікна One Stop Shop process, що передбачає вирішення всіх питань шляхом звернення до одного суб’єкта - оператора-отримувача;
  • зняття заборони в отриманні ППН для абонентів, які отримують послуги анонімно з одночасною реєстрацією в оператора-отримувача.

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При дзвінку на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення. Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер, повинен звернутися із заявою до оператора-одержувача. Послуга надається абоненту за плату, розмір якої встановлює оператор-одержувач.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) планує підвищити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України мобильная связьмобильный операторНациональная комиссия регулирования связи
Читайте також
Україна виходить з угоди з СНД в галузі мобільного зв'язку
Операторам мобільного зв'язку затвердили нові тарифи
Прогноз погоди