Перенесення мобільного номера при зміні оператора скоротили до одного дня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) змінила процедуру перенесення абонентських номерів . Нові правила переходу від одного оператора до іншого запрацюють з 1 грудня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При дзвінку на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення. Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер, повинен звернутися із заявою до оператора-одержувача. Послуга надається абоненту за плату, розмір якої встановлює оператор-одержувач.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) планує підвищити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року.