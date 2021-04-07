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Перенос мобильного номера при смене оператора сократили до одного дня

Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) изменила процедуру переноса абонентских номеров. Новые правила перехода от одного оператора к другому заработают с 1 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

Изменения предусматривают:

  • сокращение срока переноса абонентского номера в сетях мобильной связи до 1 рабочего дня,
  • упрощение порядка подачи заявлений на ППН;
  • внедрение принципа "единого окна" One Stop Shop process, предусматривающий решение всех вопросов путем обращения к одному субъекту - оператору-получателю;
  • снятие запрета на получение ППН для абонентов, которые получают услуги анонимно с одновременной регистрацией у оператора-получателя

Как сообщало РБК-Украина, операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППП) с кодом другого оператора.

Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При звонке на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение. Согласно порядку НКРСИ, абонент, который желает перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) планирует повысить тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2021 года.

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Новости Украины мобильная связьмобильный операторНациональная комиссия регулирования связи
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