В Финляндии назвали результаты первого тура выборов: подсчитано 100% бюллетеней

В Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт и збирательной комиссии Финляндии .

По данным сайта, лидером голосования стал бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов избирателей.

На втором месте расположился бывший глава МИД Пекка Хаависто. За него отдали свои голоса 25,8% избирателей.

Ниже расположились спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, набравший 19% голосов и финский политик Олли Рен с 15,3% голосов.

Теперь в Финляндии состоится второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%. Он запланирован на 11 февраля.

Явка составила 71,5%, поучаствовали в выборах чуть более 3,2 млн избирателей.

Ожидается, что только 30 января комиссия объявит официальные итоги.

Лидеры голосования

Александр Стубб занимал должности:

председателя ОБСЕ (2008 год);

министра иностранных дел Финляндии (2008-2011);

министра по делам ЕС (2011 - 2014);

премьер-министра (2014 - 2015 гг);

председателя правоцентристской партии "Национальная коалиция" (2014 - 2016)

министра финансов (2015 - 2016);

заместитель гендиректора Европейского инвестиционного банка (2017).

Сейчас Стубб - профессор и директор Европейского университетский института (EUI).

Пекка Хаависто - бывший министр иностранных дел Финляндии (до 2023 года). До этого он был: