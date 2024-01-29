В Финляндии назвали результаты первого тура выборов: подсчитано 100% бюллетеней
В Финляндии 28 января завершился первый тур выборов. Избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт избирательной комиссии Финляндии.
По данным сайта, лидером голосования стал бывший премьер-министр Александр Стубб, набравший 27,2% голосов избирателей.
На втором месте расположился бывший глава МИД Пекка Хаависто. За него отдали свои голоса 25,8% избирателей.
Ниже расположились спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, набравший 19% голосов и финский политик Олли Рен с 15,3% голосов.
Теперь в Финляндии состоится второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50%. Он запланирован на 11 февраля.
Явка составила 71,5%, поучаствовали в выборах чуть более 3,2 млн избирателей.
Ожидается, что только 30 января комиссия объявит официальные итоги.
Лидеры голосования
Александр Стубб занимал должности:
- председателя ОБСЕ (2008 год);
- министра иностранных дел Финляндии (2008-2011);
- министра по делам ЕС (2011 - 2014);
- премьер-министра (2014 - 2015 гг);
- председателя правоцентристской партии "Национальная коалиция" (2014 - 2016)
- министра финансов (2015 - 2016);
- заместитель гендиректора Европейского инвестиционного банка (2017).
Сейчас Стубб - профессор и директор Европейского университетский института (EUI).
Пекка Хаависто - бывший министр иностранных дел Финляндии (до 2023 года). До этого он был:
- председателем партии "Зеленый союз" (1993 - 1995 и 2018 - 2019);
- министр окружающей среды и развития Финляндии (1995 - 1999);
- председатель "Европейской партии Зелёных" (2000 - 2006);
- министр по вопросам развития Финляндии (2013 - 2014).
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