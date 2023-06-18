В Финляндии определились с новым правительством: кто занял ключевые для Украины должности

В Финляндии сформировали новое правительство. В результате переизбрания правительства был избран новый премьер и еще семь министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Премьер-министром Финляндии вместо Санны Марин стал лидер "Национальной коалиции" Петтери Орпо. Кроме премьера, партия объявила министров по своей квоте, к ним относятся важнейшие для Украины должности, в том числе глава МИД и Минобороны.

Министр иностранных дел

Министром иностранных дел стала Элина Валтонен. Валтонен получила образование в сфере экономики, финансов и информационных технологий, до начала политической карьеры работала в инвестиционном банкинге.

В 2014 году она впервые стала депутатом от столичного округа Уусимаа, некоторое время была вице-президентом "Национальной коалиции", на местных выборах 2021 года избралась в мэрию Хельсинки, а на последних выборах снова прошла в парламент, установив рекорд по количеству полученных голосов на своем округе в Хельсинки.

Министр обороны

Министром обороны был избран Антти Хяккянен. Он имеет юридическое образование, с 2016 года впервые избрался в парламент Финляндии, некоторое время был вице-президентом своей политсилы, а в 2017-2019 годах был министром юстиции в правительстве Юхи Сипиля.

В 2023 году успешно переизбрался в парламент

Кроме них в правительство вошли еще несколько новых лиц, в частности:

Министерство муниципалитетов и регионов - Анна-Кайса Иконен,

Министерство социальной безопасности - Санни Гран-Лаасонен,

Министерство труда с двухлетней ротацией будут возглавлять Арто Сатонен и Матиас Марттинен,

Министерство науки и культуры первые два года будет возглавлять Сари Мултала, следующие два - Мари-Леена Талвитие.

Министерство климата и окружающей среды - Кай Мюккянен.

Министерство финансов - Риикка Пурра.

В других министерствах изменений не произошло, а именно:

Министерство внутренних дел - Мари Рантанен,

Министерство юстиции - Леена Мэри,

Министерство внешней торговли и развития - Вилле Тавио,

Министерство социальных вопросов и здоровья - Кайса Юусо,

Министерство транспорта - Лулу Ранн,

Министерство по вопросам бизнеса на первые 2 года возглавит Вильгельм Юннила, далее Сакари Пуисто.

Министерство сельского и лесного хозяйства - Сари Эссая.

Напомним, 2 апреля в Финляндии прошли парламентские выборы. Политическая сила премьера Санны Марин проиграла, заняв третье место. Больше всего голосов получила "Национальная оппозиционная коалиция", возглавляемая Петтером Орпо.

Премьер-министр Санна Марин приняла свое поражение на выборах. И инициировала отставку своего правительства

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