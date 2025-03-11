Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии: СМИ узнали, как идет процесс

Как заявляют СМИ, по данным не названного украинского чиновника, переговоры о возможном частичном перемирии между Киевом и Москвой, которые ведутся между Соединенными Штатами и Украиной проходят хорошо.

"Переговоры проходят хорошо, обсуждены многие вопросы", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Переговоры в Саудовской Аравии

Сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями. По словам президента США Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии. В то же время госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

Напомним, США представляют госсекретарь Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Волц, а от Украины участие принимают руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Также сейчас президент Владимир Зеленский находится с визитом в Саудовской Аравии, однако заявлялось, что он не будет причастен к переговорам.

Заметим, что в феврале американские чиновники встречались с российскими в Саудовской Аравии. Тогда их переговоры продолжались около 4,5 часа.

Подробнее о том, что нужно знать о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы собрали основные данные о том, что сейчас известно о переговорах, которые уже продолжаются более 5 часов.