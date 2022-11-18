Шуляк назвала приоритетные направления послевоенного восстановления Украины

В основе восстановления инфраструктуры, которая уже началась и будет продолжаться после нашей победы, обязательно должна быть безопасность, энергоэффективность и экологичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире Украинского радио.

"Власть уже сейчас нарабатывает стандарты, по которым будут внедряться основные составляющие восстановления: безопасность, энергоэффективность и экологичность. Например, мы пересмотрели систему гражданской защиты, укрытий и бомбоубежищ. Разрабатываем новые государственные строительные нормы для того, чтобы система укрытий, которую мы фактически будем строить с нуля, была эффективной и оптимальной. Планируем использование сооружений двойного назначения - паркингов, бассейнов, спорткомплексов", - пояснила Шуляк.

Еще одним вопросом национальной безопасности она считает энергоэффективность, особенно в условиях энергетического шантажа со стороны РФ.

"Крайне важно, по каким стандартам будут строиться новые здания. Они должны быть энергоэффективными и экологически устойчивыми", - убеждена политик.

Также одна из составляющих восстановления - утилизация и переработка без ущерба для экологии огромного количества строительного мусора, образовавшегося в результате разрушений от российских обстрелов.

"Мы изучаем опыт, в частности израильских и французских компаний. Планируем лучшие технологические возможности закрепить на уровне законодательства и технических документов. Только Бучанский район Киевской области имеет более 2 млн тонн строительных разрушений. А еще нужно учитывать объемы, которые будут в Харькове, Мариуполе, других городах", - сказала Шуляк.

Она также напомнила, что сейчас идет оперативное восстановление транспортного сообщения, ремонт объектов критической инфраструктуры и жилых домов в областях, наиболее пострадавших от российского вторжения. Средства на это правительство выделило из резервного фонда.

"Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Харьковская и Херсонская области: на уровне местных властей, областей, общин принимаются все меры для того, чтобы к зиме работы по установке окон, ремонту крыш были завершены", - подытожила нардеп.