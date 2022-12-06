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Шуляк рассказала о деятельности "Слуги народа" во время войны

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Вторник 06 декабря 2022 17:43
Шуляк рассказала о деятельности "Слуги народа" во время войны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В условиях войны все инициативы и вся деятельность партии "Слуга народа" направлены на гуманитарную поддержку. В частности, речь идет о помощи ВСУ, внутренне перемещенным лицам и украинскому и релоцированному бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook .

"У нас существует много разных инициатив: от обустройства бомбоубежищ до передачи автомобилей защитникам нашими партийцами. Депутаты приобщены к работе с разными гуманитарными штабами и волонтерскими инициативами. В частности, по поручению наших партийцев были переданы на передовую более 1000 автомобилей, средства на которые собирали наши депутаты" , – отметила нардеп.

Напомним, что украинские военные продолжают уничтожать российских кафиров. Наши воины 5 декабря успешно отразили все атаки врага в Донецкой области.

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Елена Шуляк Слуга народа
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