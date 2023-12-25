RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Победа Украины над РФ не будет рождественским чудом из голливудского фильма, - Умеров

Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Победа Украины в войне с Россией не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Она станет результатом совместной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Глава Минобороны поздравил украинцев с Рождеством. Он напомнил, что такие дни - время единения для всей украинской семьи. 

"Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах по всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, у пушек, РСЗО и средств ПВО. Они там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей. Они там, чтобы свет Рождества выгнал тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях", - отметил Умеров. 

Он добавил, что украинские защитники дают надежду. А надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи защищает наших солдат. 

"Наша победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Это будет результатом нашей совместной работы", - подчеркнул министр. 

По его словам, победу приближают те, кто на передовой держат оружие и те, кто в тылу производят его. Те, кто привозят военным все необходимое и те, кто получают свою первую военную специальность в учебных центрах. 

Глава Минобороны поблагодарил всем, кто помогает Украине достичь победы. 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что война России против Украины - это не голливудский фильм

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныРустем УмеровВойна России против Украины