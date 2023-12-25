Перемога України над РФ не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму, - Умєров

Глава Міноборони привітав українців з Різдвом. Він нагадав, що такі дні - час єднання для всієї української родини.

"Сотні тисяч захисників та захисниць відзначають Різдво в окопах та наглядових пунктах по всій лінії фронту, у бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО. Вони там, щоб світло Різдва засяяло у мільйонах будинків українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало пітьму з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях", - зазначив Умєров.

Він додав, що українські захисники дають надію. А надія дає українському народові сили, щоби бути єдиними. І єдність української родини боронить наших солдатів.

"Наша перемога не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної роботи", - наголосив міністр.

За його словами, перемогу наближають ті, хто на передовій тримає зброю, і ті, хто в тилу роблять її. Ті, хто привозить військовим усе необхідне, і ті, хто здобуває свою першу військову спеціальність у навчальних центрах.

Глава Міноборони подякував усім, хто допомагає Україні досягти перемоги.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що війна Росії проти України - це не голлівудський фільм.