UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемога України над РФ не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму, - Умєров

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Перемога України у війні з Росією не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму. Вона стане результатом спільної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

Глава Міноборони привітав українців з Різдвом. Він нагадав, що такі дні - час єднання для всієї української родини.

"Сотні тисяч захисників та захисниць відзначають Різдво в окопах та наглядових пунктах по всій лінії фронту, у бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО. Вони там, щоб світло Різдва засяяло у мільйонах будинків українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало пітьму з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях", - зазначив Умєров.

Він додав, що українські захисники дають надію. А надія дає українському народові сили, щоби бути єдиними. І єдність української родини боронить наших солдатів.

"Наша перемога не буде різдвяним дивом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної роботи", - наголосив міністр.

За його словами, перемогу наближають ті, хто на передовій тримає зброю, і ті, хто в тилу роблять її. Ті, хто привозить військовим усе необхідне, і ті, хто здобуває свою першу військову спеціальність у навчальних центрах.

Глава Міноборони подякував усім, хто допомагає Україні досягти перемоги.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що війна Росії проти України - це не голлівудський фільм.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРустем УмєровВійна Росії проти України