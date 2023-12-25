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Победа Украины над РФ не будет рождественским чудом из голливудского фильма, - Умеров

Понедельник 25 декабря 2023 19:39
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Победа Украины над РФ не будет рождественским чудом из голливудского фильма, - Умеров Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Победа Украины в войне с Россией не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Она станет результатом совместной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Глава Минобороны поздравил украинцев с Рождеством. Он напомнил, что такие дни - время единения для всей украинской семьи.

"Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах по всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, у пушек, РСЗО и средств ПВО. Они там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей. Они там, чтобы свет Рождества выгнал тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях", - отметил Умеров.

Он добавил, что украинские защитники дают надежду. А надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи защищает наших солдат.

"Наша победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма. Это будет результатом нашей совместной работы", - подчеркнул министр.

По его словам, победу приближают те, кто на передовой держат оружие и те, кто в тылу производят его. Те, кто привозят военным все необходимое и те, кто получают свою первую военную специальность в учебных центрах.

Глава Минобороны поблагодарил всем, кто помогает Украине достичь победы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что война России против Украины - это не голливудский фильм.

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