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Інспекція поблизу Шумів скасована після обстріли, - Кравчук

Донбас, П'ятниця 11 вересня 2020 19:49
Інспекція поблизу Шумів скасована після обстріли, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Інспекція поблизу Шумів скасована після обстрілу. При цьому в Тристоронньої контактній групі не виключили, що розглядається проведення нових інспекцій.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук в ефірі "Україна 24".

"Спочатку ми перенесли (інспекції, - ред.), а після того, як ми зафіксували обстріли, скасували її повністю. І сказали, що після спеціального дослідження (інспекції будуть продовжені, - ред.) і попросили ОБСЄ, щоб вони його провели", - повідомив він.

Кравчук також додав, що українська делегація в ТКГ готова провести відеоконференцію на рівні підгрупи з безпеки, щоб дослідити при яких умовах, з якою метою і ким було здійснено обстріл біля Шумів.

"Після цього можна було б говорити про відновлення або не відновлення тієї домовленості, яка була досягнута 9 вересня", - зазначив він.

Проте Кравчук не виключив, що можливі подальші інспекції на Донбасі.

"Нові інспекції розглядаються, але не тільки односторонні... Якщо ми побачимо, що на Донбасі ведуться якісь роботи або дії, то ми будемо заявляти про необхідність проведення інспекції", - додав він.

Нагадаємо, 9 вересня на засіданні ТКГ домовились про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція української сторони через звинувачення з боку бойовиків "ДНР" у порушенні умов перемир'я.

Пізніше стало відомо, що інспекція українських позицій біля Шумів не відбудеться, що вона була перенесена на невизначений термін.

Після цього Україна ініціювала термінове засідання ТКГ.

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