RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Перемирие" Путина на Пасху: в ВСУ рассказали, что реально происходит на фронте

Фото: в ВСУ рассказали, действительно ли фиксируется перемирие на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские воины на фоне "пасхального перемирия" отмечают, что количество обстрелов на фронте в Донецкой области уменьшилось. Однако полного режима тишины все же нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного сержанта 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталия Пьясецкого в эфире "Суспільного".

"Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Пока количество обстрелов уменьшилось", - сказал военный.

Он добавил, что среди украинских военнослужащих не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

По словам защитника, россияне применяют все имеющиеся средства поражения - артиллерия, сбросы с дронов, удары FPV-дронов и тому подобное. Количество применения артиллерийских средств уменьшилось по сравнению с несколькими прошлыми месяцами в зоне ответственности 93 бригады в Донецкой области.

"Враг штурмовых действий не проводит. В основном это малые пехотные группы по 2-3 человека, за день выявляется до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение", - отметил он.

 

"Пасхальное перемирие" Путина

В канун Пасхи, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы прекращении огня на 30 часов - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Украина согласилась на это и подчеркнула, что будет отвечать зеркально на любые действия российских войск. Президент Владимир Зеленский также предложил продление режима тишины.

Впрочем, Россия все же не остановила полностью обстрелы Украины. В Херсонской области из-за вражеского обстрела погиб человек, четверо человек получили ранения.

Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

Больше о путинском перемирии и как на него отреагировали в Украине на Западе - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПеремирие России и УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в Украине