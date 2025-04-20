"Перемирие" Путина на Пасху: в ВСУ рассказали, что реально происходит на фронте

"Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Пока количество обстрелов уменьшилось", - сказал военный.

Он добавил, что среди украинских военнослужащих не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

По словам защитника, россияне применяют все имеющиеся средства поражения - артиллерия, сбросы с дронов, удары FPV-дронов и тому подобное. Количество применения артиллерийских средств уменьшилось по сравнению с несколькими прошлыми месяцами в зоне ответственности 93 бригады в Донецкой области.

"Враг штурмовых действий не проводит. В основном это малые пехотные группы по 2-3 человека, за день выявляется до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение", - отметил он.