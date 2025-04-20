"Перемирие" Путина на Пасху: в ВСУ рассказали, что реально происходит на фронте
Украинские воины на фоне "пасхального перемирия" отмечают, что количество обстрелов на фронте в Донецкой области уменьшилось. Однако полного режима тишины все же нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного сержанта 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталия Пьясецкого в эфире "Суспільного".
"Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Пока количество обстрелов уменьшилось", - сказал военный.
Он добавил, что среди украинских военнослужащих не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.
По словам защитника, россияне применяют все имеющиеся средства поражения - артиллерия, сбросы с дронов, удары FPV-дронов и тому подобное. Количество применения артиллерийских средств уменьшилось по сравнению с несколькими прошлыми месяцами в зоне ответственности 93 бригады в Донецкой области.
"Враг штурмовых действий не проводит. В основном это малые пехотные группы по 2-3 человека, за день выявляется до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение", - отметил он.
"Пасхальное перемирие" Путина
В канун Пасхи, 19 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы прекращении огня на 30 часов - с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Украина согласилась на это и подчеркнула, что будет отвечать зеркально на любые действия российских войск. Президент Владимир Зеленский также предложил продление режима тишины.
Впрочем, Россия все же не остановила полностью обстрелы Украины. В Херсонской области из-за вражеского обстрела погиб человек, четверо человек получили ранения.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил президенту, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.
Больше о путинском перемирии и как на него отреагировали в Украине на Западе - в нашем материале.
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