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"Перемир'я" Путіна на Великдень: у ЗСУ розповіли, що реально відбувається на фронті

Україна , Неділя 20 квітня 2025 11:53
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"Перемир'я" Путіна на Великдень: у ЗСУ розповіли, що реально відбувається на фронті Фото: у ЗСУ розповіли, чи справді фіксується перемир'я на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни на тлі "великоднього перемир'я" зазначають, що кількість обстрілів на фронті у Донецькій області зменшилася. Проте повного режиму тиші все ж немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталія П'ясецького в ефірі "Суспільного".

"Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутись, має якесь реальне підґрунтя. Поки що кількість обстрілів зменшилась", - сказав військовий.

Він додав, що серед українських військовослужбовців не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії.

За словами захисника, росіяни застосовують усі наявні засоби ураження - артилерія, скиди з дронів, удари FPV-дронів тощо. Кількість застосовування артилерійських засобів зменшилась у порівнянні з кількома минулими місяцями у смузі відповідальності 93 бригади у Донецькій області.

"Ворог штурмових дій не проводить. В основному це малі піхотні групи по 2-3 людини, за день виявляється до 20 осіб особового складу ворога, по яких наноситься вогневе ураження", - зазначив він.

"Великоднє перемир'я" Путіна

У переддень Великодня, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про нібито припинення вогню на 30 годин - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Україна погодилася на це і наголосила, що буде відповідати дзеркально на будь-які дії російських військ. Президент Володимир Зеленський також запропонував продовження режиму тиші.

Втім, Росія все ж не зупинила повністю обстріли України. У Херсонській області через ворожий обстріл загинув чоловік, четверо осіб отримали поранення.

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Більше про путінське перемир'я та як на нього відреагували в Україні на Заході - у нашому матеріалі.

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