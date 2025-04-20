"Перемир'я" Путіна на Великдень: у ЗСУ розповіли, що реально відбувається на фронті

Українські воїни на тлі "великоднього перемир'я" зазначають, що кількість обстрілів на фронті у Донецькій області зменшилася. Проте повного режиму тиші все ж немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталія П'ясецького в ефірі "Суспільного".

"Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутись, має якесь реальне підґрунтя. Поки що кількість обстрілів зменшилась", - сказав військовий.

Він додав, що серед українських військовослужбовців не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії.

За словами захисника, росіяни застосовують усі наявні засоби ураження - артилерія, скиди з дронів, удари FPV-дронів тощо. Кількість застосовування артилерійських засобів зменшилась у порівнянні з кількома минулими місяцями у смузі відповідальності 93 бригади у Донецькій області.

"Ворог штурмових дій не проводить. В основному це малі піхотні групи по 2-3 людини, за день виявляється до 20 осіб особового складу ворога, по яких наноситься вогневе ураження", - зазначив він.