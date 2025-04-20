"Перемир'я" Путіна на Великдень: у ЗСУ розповіли, що реально відбувається на фронті
Українські воїни на тлі "великоднього перемир'я" зазначають, що кількість обстрілів на фронті у Донецькій області зменшилася. Проте повного режиму тиші все ж немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталія П'ясецького в ефірі "Суспільного".
"Складно сказати, чи дійсно це перемир'я мало відбутись, має якесь реальне підґрунтя. Поки що кількість обстрілів зменшилась", - сказав військовий.
Він додав, що серед українських військовослужбовців не вірять і не сприймають серйозно перемир'я з боку Росії.
За словами захисника, росіяни застосовують усі наявні засоби ураження - артилерія, скиди з дронів, удари FPV-дронів тощо. Кількість застосовування артилерійських засобів зменшилась у порівнянні з кількома минулими місяцями у смузі відповідальності 93 бригади у Донецькій області.
"Ворог штурмових дій не проводить. В основному це малі піхотні групи по 2-3 людини, за день виявляється до 20 осіб особового складу ворога, по яких наноситься вогневе ураження", - зазначив він.
"Великоднє перемир'я" Путіна
У переддень Великодня, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про нібито припинення вогню на 30 годин - з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Україна погодилася на це і наголосила, що буде відповідати дзеркально на будь-які дії російських військ. Президент Володимир Зеленський також запропонував продовження режиму тиші.
Втім, Росія все ж не зупинила повністю обстріли України. У Херсонській області через ворожий обстріл загинув чоловік, четверо осіб отримали поранення.
Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту що у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.
Більше про путінське перемир'я та як на нього відреагували в Україні на Заході - у нашому матеріалі.
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