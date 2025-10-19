Перемирие под угрозой: ЦАХАЛ снова нанес удары по Рафаху

Сегодня, 19 октября, ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении договоренностей о прекращении огня, а ХАМАС отрицает обвинения.

Между тем арабские СМИ пишут о перестрелке в Рафахе, хотя подробностей пока нет.

Как известно, палестинцы сообщили об обстреле инженерной техники ЦАХАЛ в районе Рафаха, а в ответ ВВС нанес удар по этому району. Палестинцы также заявили, что корабли ВМС открыли интенсивный огонь по побережью.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац и военный секретарь вышли с заседания правительства для оценки ситуации.

Военный корреспондент портала walla Амир Бухбут пишет о том, что ХАМАС вышел из подземных туннелей и пытается спасти оставленное вооружение, несмотря на договоренность о разоружении группировки согласно плану американского президента Дональда Трампа.

Источники в ЦАХАЛ подтверждают рост количества столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары.

Военные источники в южном командовании ЦАХАЛ подтверждают, что за последние двое суток отмечается резкий рост количества столкновений с боевиками ХАМАС и палестинским населением вдоль "желтой линии" на границе Газы и у побережья Газы.

Военные утверждают, что ХАМАС, вопреки соглашению, стремится завладеть пограничным пространством, вернуть себе свободу действий, показать, что он уцелел и восстанавливает свою силу.