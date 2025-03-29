Перемирие без гарантий безопасности: МВФ дал важный совет Украине

Как отмечается в документе, краткосрочные риски для Украины остаются исключительно высокими. Основные риски по-прежнему связаны с продолжительностью и интенсивностью войны, а также с устойчивостью международной финансовой и военной поддержки и их последствиями.

Продолжающиеся атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру и усталость от реформ являются дополнительными рисками.

"Более раннее окончание войны с адекватными гарантиями безопасности может повлечь за собой потенциальный позитивный сценарий, который стимулирует инвестиции и обратную миграцию. И наоборот, мирное урегулирование без надежных гарантий безопасности и/или финансовых ресурсов для восстановления может привести к неблагоприятным экономическим и социальным результатам", - говорится в Меморандуме.

Напомним, базовый сценарий МВФ предполагает, что война России против Украины закончится в конце 2025 года. При этом эксперты МВФ отмечают, что переговоры пока находятся на ранних стадиях.