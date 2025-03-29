Перемир'я без гарантій безпеки: МВФ дав важливу пораду Україні

Як наголошується в документі, короткострокові ризики для України залишаються винятково високими. Основні ризики, як і раніше, пов'язані з тривалістю та інтенсивністю війни, а також зі стійкістю міжнародної фінансової та військової підтримки та їхніми наслідками.

Тривалі атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру і втома від реформ є додатковими ризиками.

"Більш раннє закінчення війни з адекватними гарантіями безпеки може спричинити потенційний позитивний сценарій, який стимулює інвестиції та зворотну міграцію. І навпаки, мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та/або фінансових ресурсів для відновлення може призвести до несприятливих економічних і соціальних результатів", - ідеться в Меморандумі.

Нагадаємо, базовий сценарій МВФ передбачає, що війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. При цьому експерти МВФ зазначають, що переговори поки що перебувають на ранніх стадіях.