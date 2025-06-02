Победил с минимальным отрывом: Навроцкий станет новым президентом Польши

Выборы в Польше

18 мая Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, тогда как Кароль Навроцкий получил 29,54%. Другие 11 кандидатов существенно уступили лидерам, которые вышли во второй тур.

Напомним, главным этапом противостояния между Тшасковским и Навроцким стали дебаты, состоявшиеся на прошлой неделе. Во время обсуждения кандидатами здравоохранения, миграционной политики и поддержки Украины, в польских СМИ появились подозрения относительно возможного употребления наркотиков Навроцким, что вызвало широкий резонанс.

Как именно оба кандидата готовились к решающему голосованию - в материале РБК-Украина "Скандалы из-за Украины и "наркотиков": все о президентской гонке в Польше и кто фаворит".

Ранее также была опубликована колонка польского журналиста и правозащитника Константина Геберта, в которой он объяснил, почему эти выборы могут стать определяющими для будущего Польши.

О кандидате от "Права и справедливости" Кароле Навроцком и его позиции по Украине читайте в публикации "Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий: кто он и почему критикует Украину".

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