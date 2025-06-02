Переміг з мінімальним відривом: Навроцький стане новим президентом Польщі

Вибори у Польщі

18 травня Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, тоді як Кароль Навроцький отримав 29,54%. Інші 11 кандидатів суттєво поступилися лідерам, які вийшли до другого туру.

Нагадаємо, головним етапом протистояння між Тшасковським і Навроцьким стали дебати, що відбулися минулого тижня. Під час обговорення кандидатами охорони здоров’я, міграційної політики та підтримки України, в польських ЗМІ з’явилися підозри щодо можливого вживання наркотиків Навроцьким, що спричинило широкий резонанс.

Як саме обидва кандидати готувалися до вирішального голосування - у матеріалі РБК-Україна "Скандали через Україну і "наркотики": все про президентські перегони в Польщі і хто фаворит".

Раніше також було опубліковано колонку польського журналіста й правозахисника Костянтина Геберта, в якій він пояснив, чому ці вибори можуть стати визначальними для майбутнього Польщі.

Про кандидата від "Права і справедливості" Кароля Навроцького та його позицію щодо України читайте в публікації "Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький: хто він і чому критикує Україну".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.