Не побеждает в войне, но хочет править до смерти. Зеленский объяснил, чего боится Путин

"Он (Путин, - ред.) боится только собственного общества, потому что хочет быть президентом до смерти. Ему нужна поддержка общества, поэтому он рассчитывает на продолжение этой войны", - пояснил украинский президент.

Также Зеленский опроверг заявления о том, что Россия якобы побеждает в войне. Он напомнил о крайне малых территориальных достижениях РФ и об огромных потерях, которые понесли россияне.

"Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Его армия сейчас в слабом положении. Они смогли захватить 1% нашей земли, но потратили 1,3 миллиона человек", - подытожил президент.