Когда РФ может начать наступление на Купянск и от чего зависит: мнение эксперта

Наступление РФ на Купянском направлении ослабло, однако оккупанты могут перебросить дополнительные силы из-под Авдеевки и давление захватчиков может усилиться.

Ситуация на Купянском направлении

На востоке Россия продвигается со стороны Кременной. В прошлом году во время интенсивных боев в посадках вдоль линии фронта небольшие участки переходили из рук в руки. Теперь оккупанты снова начинают движение вперед.

На Сватовском отрезке растет давление на запад в районе Тернов и Ямполовки. От самой Кременной россияне наступают в двух направлениях - на Купянск и Лиман - собрав группировку из около 110 000 военных.

По данным ISW, Россия перебросила части из приграничных районов под Ивановку (к востоку от Купянска), а также на Лиманское направление, за последние дни безуспешно пыталась продвинуться на рубеж Кисловка-Котляровка со стороны Табаевки.

Когда может усилиться наступление на Купянск

Алексей Гетьман отмечает, что в последнее время вражеское наступление на Лимано-Купянском направлении ослабло, и это было вызвано переброской сил на Авдеевку. И после того, как войска повернут назад, попытки пройти вперед на Купянск усилятся.

Скриншот: Купянск (deepstatemap.live)

"У них задача выйти на Купянск и на Купянск-Узловой. Хотят выйти на реку Оскол, пробовать форсировать ее. Но как говорят люди, которые там воюют, шансов форсировать Оскол нет. Поскольку наш западный берег укреплен, там горный кряж и на позициях пристреляна артиллерия", - рассказал он.

Ситуация на фронте

Российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.