ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда РФ может начать наступление на Купянск и от чего зависит: мнение эксперта

Купянский район, Понедельник 19 февраля 2024 19:51
UA EN RU
Когда РФ может начать наступление на Купянск и от чего зависит: мнение эксперта Архивное фото: наступление РФ на Купянском направлении может усилиться (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

Наступление РФ на Купянском направлении ослабло, однако оккупанты могут перебросить дополнительные силы из-под Авдеевки и давление захватчиков может усилиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

Ситуация на Купянском направлении

На востоке Россия продвигается со стороны Кременной. В прошлом году во время интенсивных боев в посадках вдоль линии фронта небольшие участки переходили из рук в руки. Теперь оккупанты снова начинают движение вперед.

На Сватовском отрезке растет давление на запад в районе Тернов и Ямполовки. От самой Кременной россияне наступают в двух направлениях - на Купянск и Лиман - собрав группировку из около 110 000 военных.

По данным ISW, Россия перебросила части из приграничных районов под Ивановку (к востоку от Купянска), а также на Лиманское направление, за последние дни безуспешно пыталась продвинуться на рубеж Кисловка-Котляровка со стороны Табаевки.

Когда может усилиться наступление на Купянск

Алексей Гетьман отмечает, что в последнее время вражеское наступление на Лимано-Купянском направлении ослабло, и это было вызвано переброской сил на Авдеевку. И после того, как войска повернут назад, попытки пройти вперед на Купянск усилятся.

Когда РФ может начать наступление на Купянск и от чего зависит: мнение эксперта

Скриншот: Купянск (deepstatemap.live)

"У них задача выйти на Купянск и на Купянск-Узловой. Хотят выйти на реку Оскол, пробовать форсировать ее. Но как говорят люди, которые там воюют, шансов форсировать Оскол нет. Поскольку наш западный берег укреплен, там горный кряж и на позициях пристреляна артиллерия", - рассказал он.

Ситуация на фронте

Российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Купянск Харьков Война в Украине
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ