Ситуация на фронте сегодня 27 марта

В Украине на фронте в течение суток произошло 67 боевых столкновений. Враг пытается атаковать ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом, за прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 74 авиационных ударов, осуществил 152 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Веселое, Курдюмовка, Часов Яр, Бердичи, Новопокровское, Новомихайловка, Никольское, Карловка, Уманское, Семеновка, Красногоровка, Александровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 1 атаку врага возле населенного пункта Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, и севернее Веселого Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 7 атак врага вблизи населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное, где противник, при поддержке авиации, 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 складу боеприпасов противника.