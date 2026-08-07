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Ярмарки и ремонты в Киеве: как в эти выходные будет курсировать общественный транспорт

21:42 07.08.2026 Пт
3 мин
Транспорт пойдет в обход, а ремонт продлится неделями
aimg Сергей Козачук
Ярмарки и ремонты в Киеве: как в эти выходные будет курсировать общественный транспорт Фото: изменения движения общественного транспорта в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
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В Киеве в эти выходные и в течение августа частично будут ограничивать движение транспорта и изменят ряд троллейбусных и автобусных маршрутов. Изменения связаны с дорожными и аварийными ремонтами, а также с проведением ярмарок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Ремонт на бульваре Верховной Рады

С 8 по 29 августа в Днепровском районе столицы частично будут ограничивать движение по бульвару Верховной Рады.

Время работ - ежедневно с 8:00 до 20:00.

Участок - от улицы Сергея Набоки до улицы Строителей.

Причина - дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Ярмарки и ремонты в Киеве: как в эти выходные будет курсировать общественный транспорт

Фото: ограничение движения транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Изменения троллейбусов 8 августа

В субботу, 8 августа, с 8:00 до ориентировочно 11:00 из-за аварийного ремонта водопровода на ул. Юрия Ильенко изменится движение троллейбусов:

№18, 28-Д, 33 - будут ездить от ул. Сошенко, просп. Свободы и Минского массива в ст. м. "Почайна".

№ 19 - будет курсировать от площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода.

№ 23-Д - будет направляться от ул. Мечты к ст. м. "Дорогожичи".

№31-Д - будет курсировать от ул. Милославской к Дегтяревскому путепроводу.

№ 35 - будет ехать по собственному маршруту до Севастопольской площади, далее через Чоколовский бульвар, улицы Гетьмана, Довженко, Телиги, Ильенко, Праведников, Дорогожицкую, Рижскую, Вавиловых до ул. Щусева (в обратном направлении – через улицы Щусева и Телиги), после чего возвращается на привычный маршрут до просп. Свободы.

Троллейбусы № 6 и 16 в это время будут курсировать без изменений.

Фото: изменение движения общественного транспорта в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Маршруты транспорта во время ярмарок в выходные

Из-за продуктовых ярмарок на нескольких улицах города 8 и 9 августа изменят схемы движения автобусы и троллейбус № 34.

Суббота, 8 августа:

Автобус №2 - от ул. Кикабидзе до ул. Скакуна по собственному маршруту, дальше через бульвар Гавела, ул. Пушечную и Берестейский проспект до ул. Шолуденко (в обратном направлении - без изменений).

Автобус № 39 - будет ехать через Голосеевский проспект, проспект Науки, ул. Лысогорскую к развязке с улицами Ракетной и Панорамной, затем через ул. Лысогорский и Лысогорский переулок.

Автобусы № 49, 87, 95 будут объезжать участок возле бульвара Бучмы через проспект Павла Тычины.

Автобус № 101 - от ст. м. "Почайна" будет ехать по проспекту Червоной Калины, далее по улицам Рейгана и Закревского, затем по собственному маршруту.

Троллейбус № 34 - будет курсировать от ул. Северной до проспекта Степана Бандеры.

Воскресенье, 9 августа:

Автобус № 31 - будет ехать от ст. м. "Политехнический институт" через Берестейский проспект, улицы Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Ильенко, Ромоданова, Загоровскую, Мономаха до ул. Татарской.

Автобусы № 110, 112 - от станций метро "Площадь Украинских Героев" и "Лукьяновская" будут направляться на ул. Радужной по своим маршрутам, дальше через улицы Микитенко, Сирожупанников и Юхновского (в обратном направлении - без изменений).

Ограничение движения в Киеве

Напомним, столицы в последние дни ввели серию новых ограничений для водителей и общественного транспорта. Кроме ремонта покрытия на бульваре Верховной Рады и проведения традиционных ярмарок, в городе продолжаются масштабные работы на других важных артериях.

В частности, с 7 по 10 августа частично ограничат движение автотранспорта по мосту Метро. Там дорожники будут выполнять текущие ремонтные работы, поэтому схема проезда этим участком существенно изменится.

Кроме того, 6 и 7 августа временные ограничения уже действуют в нескольких районах города - для водителей перекрыли отдельные участки в Деснянском районе, а для пешеходов ввели корректировку движения в центральной части столицы.

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