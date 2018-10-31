Перейменування Македонії: проти президента почали слідство

Фото: Джорге Іванов (facebook.com macedonianpresident)

Прокуратура перевіряє, чи є підстави притягнути президента Македонії до кримінальної відповідальності

Прокуратура міста Скоп’є розпочала попереднє слідство проти очільника Македонії Джорге Іванова через його відмову підписати закон про мови та договір з Грецією про зміну назви країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Канал 5".

Наразі йде перевірка щодо того, чи є підстави притягнути Іванова до кримінальної відповідальності за ці дії.

"Після двох анонімних заяв на Джорге Іванова прокуратура македонської столиці відкрила попереднє розслідування проти президента країни через його відмову підписати закон, який розширює сферу вживання албанської мови, та Преспанський договір із Грецією незважаючи на те, що їх двічі підтримав парламент. Зараз перевіряється, чи є підстави притягнути Іванова до кримінальної відповідальності за ці дії", - повідомляє "Канал 5".

Також вказано, що відповідно до статті 75 конституції Македонії, президент повинен підписати закони, що вдруге приймаються парламентом, проте термін для підписання не визначений. Підкреслюється, що Іванов використовував цей юридичний момент для ветування більше одного разу.

Крім того, македонський лідер публічно заявив, що не підписуватиме обидва вищезгадані закони - про мови і про зміну назви країни, визнавши, що не має наміру дотримуватися конституційних норм.

Нагадаємо, опозиційна македонська партія ВМРО-ДПМНЄ вимагає здати мандати від 8 своїх депутатів, які проголосували за зміну назви країни Республіка Північна Македонія.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент Македонії більшістю голосів підтримав зміни до Конституції, згідно з якими країна отримає нову назву - Північна Македонія, за цю назву проголосували 80 з 120 парламентарів.

Додамо, що США, НАТО і Євросоюз вітали рішення парламенту Македонії про перейменування країни.