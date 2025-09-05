RU

Война в Украине

Скрывались три года: разведчики ВМС вывели из оккупации четырех украинских солдат

Иллюстративное фото: украинских солдат вывела из оккупации морская разведка (Getty Images)
Автор: Антон Корж

С временно оккупированной территории Украины удалось эвакуировать нескольких украинских военных. Они более трех лет скрывались там от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое опубликовал командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа.

 

По данным адмирала, история началась, когда уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила от освобожденного из плена украинского военного информацию.

Освобожденный военный, который служил в корпусе морской пехоты, рассказал о том, что его брат во время боев на востоке Украины получил тяжелое ранение и оказался в местной больнице. Врачи не выдали раненого военного российским оккупантам и помогли ему скрываться.

Командование ВМСУ начало планировать операцию по эвакуации. А позже оказалось, что эвакуировать придется не одного человека: вместе с морским пехотинцем в больнице находились трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Все четверо вынуждены были скрываться более трех лет.

Отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" провел операцию и эвакуировал как морпеха, так и нацгвардейцев, а также забрал работника больницы, который помогал скрывать украинских воинов. Операция проводилась в несколько этапов, причем российские спецслужбы проводили усиленные фильтрационные мероприятия - однако украинская разведка в очередной раз обманула россиян.

"Сейчас наши воины в безопасности и наконец с родными. Поэтому отряд специальной разведки ВМС "Ангелы" спасли уже 88 человек и в очередной раз доказали, что для украинских воинов нет ничего невозможного. Боремся за каждого", - резюмировал Неижпапа.

 

Отметим, если бы украинцы попали в плен, их судьба была бы значительно хуже. Так, Associated Press сообщило, что более 200 украинских военных погибли в российском плену с начала полномасштабной войны. По данным издания, многие из них умерли от пыток.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия не только системно применяет пытки к украинским военнопленным, но и распространяет специальные инструкции с описанием "эффективных" методов пыток. По данным "Азова", это является государственной политикой РФ.

Мониторинг ООН подтверждает: более 95% украинских пленных подвергаются пыткам. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что около 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в России.

Война в Украине