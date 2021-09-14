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Перехід України в "жовту" зону: коли комісія ТЕБ і НС прийме рішення

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:08
Перехід України в "жовту" зону: коли комісія ТЕБ і НС прийме рішення Фото: стало відомо, коли Україна перейде в "жовту" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні рішення про посилення карантину прийме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Всю країну, очікується, переведуть в "жовту" зону.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в уряді.

Співрозмовник видання повідомив, щ комісія має зібратись до кінця тижни.

"Поки (буде розглядатись, - ред.) лише питання переходу в "жовту" зону. Немає підстав поки для "помарачевих" чи, тим паче, "червоних" зон на рівні регіонів", - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, МОЗ занепокоєний коефіцієнтом виявлення COVID-випадків в Україні.

Зазначимо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.

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