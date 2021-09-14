Переход Украины в "желтую" зону: когда комиссия ТЭБ и ЧС примет решение
Фото: стало известно, когда Украина перейдет в "желтую" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине решение об усилении карантина примет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всю страну, ожидается, переведут в "желтую" зону.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в правительстве.
Собеседник издания сообщил, что комиссия должна собраться до конца недели.
"Пока (будет рассматриваться, - ред.) только вопрос перехода в "желтую" зону. Нет оснований пока для "оранжевых" или тем более "красных" зон на уровне регионов", - сообщил собеседник.
Напомним, Минздрав обеспокоен коэффициентом выявления COVID-случаев в Украине.
Отметим, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.