Повільне зниження: що відбувається з курсом долара 24 червня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає, євро дорожчає на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,73 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 30,17 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,56 - 23 червня), продажу - 26,73 (26,76 - 23 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,72 (29,66 - 23 червня), продажу - 30,17 (30,07 - 23 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 23 червня), продажу 3,87 (3,87 - 23 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,62 гривень за долар, курс купівлі до 26,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,06 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 червня довідковий курс на рівні 26,64 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 червня (26,61 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Аналітики прогнозують, що на цьому тижні коливання курсу гривні можуть вирости через виплати відшкодування ПДВ з одного боку, і потреби в гривневих коштів для сплати податків з іншого.

Нагадаємо, за даними НБУ, уряд, центральний банк, підприємства та банки за III квартал 2020 року мають виплатити кредиторам 6,220 млрд доларів, з яких 589 млн доларів - борг Міжнародному валютному фонду (МВФ).

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Автор: Олександр Білоус