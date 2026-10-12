Переход на зимнее время 2026: когда в Украине переводят часы и будет ли этот раз последним

Осенью 2026 года украинцы снова перейдут на зимнее время. Несмотря на решение Верховной Рады отменить сезонный перевод часов, соответствующий закон до сих пор не вступил в силу. Поэтому этой осенью стрелки часов нужно будет перевести по привычному графику.

РБК-Украина рассказывает, когда в Украине будут переходить на зимнее время в 2026 году и может ли этот перевод стать последним.

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году

В Украине переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. Такой порядок определен постановлением Кабинета Министров №509 от 13 мая 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В 2026 году последнее воскресенье октября приходится на 25 октября. Поэтому часы будут переводить в ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 октября.

В 04:00 по киевскому времени стрелки нужно будет перевести на один час назад - на 03:00 . Таким образом, украинцы смогут поспать на час дольше.

Смартфоны, компьютеры и другие устройства с автоматической настройкой времени обычно меняют его самостоятельно. На механических часах время нужно будет перевести вручную.

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Почему в Украине до сих пор переводят часы

В июле 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Документ предусматривает отмену сезонного перевода часов и сохранение зимнего времени как постоянного.

По замыслу авторов законопроекта после осеннего перехода на зимнее время украинцам больше не пришлось бы переводить стрелки весной.

Однако, принятие документа парламентом не означало, что новые правила сразу начали действовать. По состоянию на октябрь 2026 года закон не был подписан президентом и не вступил в силу. Поэтому сезонный перевод часов в Украине продолжается.

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Будет ли переход на зимнее время в 2026 году последним

Пока нет оснований утверждать, что перевод часов осенью 2026 года станет последним. Законопроект №4201, который должен был отменить сезонную смену времени, до сих пор не вступил в силу.

Поэтому 25 октября 2026 года Украина перейдет на зимнее время, а дальнейшая судьба сезонного перевода будет зависеть от вступления в силу соответствующего закона или других изменений в законодательстве.

Вопрос отмены перевода часов в Украине обсуждается уже много лет. Среди аргументов в пользу отказа от сезонной смены времени - ее возможное влияние на биологические ритмы, сон и самочувствие людей.

В то же время, Украина имеет значительную протяженность с запада на восток, поэтому выбор постоянного времени имеет значение для распределения светового дня в разных регионах страны.