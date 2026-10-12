Перехід на зимовий час 2026: коли в Україні переводять годинники та чи буде цей раз останнім

Восени 2026 року українці знову перейдуть на зимовий час. Попри рішення Верховної Ради скасувати сезонне переведення годинників, відповідний закон досі не набув чинності. Тому цієї осені стрілки годинників потрібно буде перевести за звичним графіком.

РБК-Україна розповідає, коли в Україні переходитимуть на зимовий час у 2026 році та чи може це переведення стати останнім.

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році

В Україні перехід на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня. Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

У 2026 році остання неділя жовтня припадає на 25 жовтня. Тому годинники переводитимуть у ніч із суботи на неділю - із 24 на 25 жовтня.

О 04:00 за київським часом стрілки потрібно буде перевести на одну годину назад - на 03:00. Таким чином, українці зможуть поспати на годину довше.

Смартфони, комп'ютери та інші пристрої з автоматичним налаштуванням часу зазвичай змінюють його самостійно. На механічних годинниках час потрібно буде перевести вручну.

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Чому в Україні досі переводять годинники

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Документ передбачає скасування сезонного переведення годинників і збереження зимового часу як постійного.

За задумом авторів законопроєкту, після осіннього переходу на зимовий час українцям більше не довелося б переводити стрілки навесні.

Однак ухвалення документа парламентом не означало, що нові правила одразу почали діяти. Станом на жовтень 2026 року закон не був підписаний президентом і не набув чинності. Тому сезонне переведення годинників в Україні продовжується.

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Чи буде перехід на зимовий час у 2026 році останнім

Поки що немає підстав стверджувати, що переведення годинників восени 2026 року стане останнім. Законопроєкт №4201, який мав скасувати сезонну зміну часу, досі не набув чинності.

Тому 25 жовтня 2026 року Україна перейде на зимовий час, а подальша доля сезонного переведення залежатиме від набуття чинності відповідним законом або інших змін у законодавстві.

Питання скасування переведення годинників в Україні обговорюють уже багато років. Серед аргументів на користь відмови від сезонної зміни часу - її можливий вплив на біологічні ритми, сон і самопочуття людей.

Водночас Україна має значну протяжність із заходу на схід, тому вибір постійного часу має значення для розподілу світлового дня в різних регіонах країни.