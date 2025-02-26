Стрелки вперед? Будет ли Украина еще переводить часы и экономит ли это энергию

Через месяц в Украине переведут часы на "летнее время", если не будет подписан закон, принятый еще в 2024 году. Исторически данная практика связана с экономией электроэнергии, однако в пользу этого все меньше аргументов.

РБК-Украина рассказывает, почему часы переводят два раза в год и помогает ли это экономить энергию.

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Верховная Рада приняла закон об отмене сезонного перевода часов в июле прошлого года. Предполагалось, что в октябре Украина последний раз переведет стрелки и с 1 января 2025 года будет жить на постоянном "зимнем времени".

В пояснительной записке необходимость отмены обосновывают политической и медицинской причинами. Первая направлена на укрепление нацбезопасности, поскольку Россия на оккупированных территориях устанавливает московское время. Вторая говорит о том, что "сезонные прыжки" на час вперед или назад негативно влияют на физиологическое и психологическое состояние людей. Также на фоне перевода часов обостряются хронические заболевания.

Кроме того, как отмечают авторы законопроекта, "доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению". Однако так было не всегда, и в свое время многие страны начали такую практику именно из-за вопросов энергетики.

История перевода часов: от войны до энергокризиса

Считается, что идея сезонного перевода стрелок принадлежит американскому отцу-основателю Бенджамину Франклину, который в 1784 году, будучи послом во Франции, предложил делать это для экономии свеч. В начале XX идея развивалась в Британии, и король Эдвард VII даже вводил "летнее время" в своих имениях.

На государственном уровне впервые стрелки перевели Германия и Австро-Венгрия. В ходе Первой мировой войны они в 1916 году сначала весной перевели их на час вперед, а осенью - на час назад. Вскоре их примеру последовали Британия и США, которые переходили на "летнее время" на период войны, чтобы экономить топливо для генерации электроэнергии.

К регулярному переводу часов в США перешли с 1966 года, в Европе - 1980-х из-за необходимости экономить ресурсы на фоне мирового нефтяного кризиса. Тогда же таким образом решили экономить электроэнергию и в СССР, а следовательно, и в советской Украине. В независимой Украине сезонный перевод то вводили, то отменяли, но в 1996 году остановились на схеме летнего/зимнего времени. С тех пор в последнее воскресенье марта стрелки переводят на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

На сегодня такой практике следуют порядка 70 стран мира, в том числе почти все страны Европы. Но множество стран - особенно в Азии и Африке - отказались от этого. Среди них только за последние 10 лет Азербайджан, Иран, Иордания, Намибия, РФ, Сирия, Турция и Уругвай.

Есть ли экономия? Что говорят современные исследования

На вопрос экономит ли электроэнергию перевод часов в наши дни, до сих пор нет четкого ответа. Некоторые зарубежные исследования ставят данный аргумент под сомнение. Например, согласно австралийскому отчету по штатам, которые ввели летнее время на два месяца раньше обычного, чтобы подготовиться к Олимпиаде-2000, население снизило уровень потребления по вечерам, но лишний час для уличного освещения свел эффект на нет.

Йельский университет (США) проводил исследования по штату Индиана с 2004 по 2006 год, и пришел к выводу, что с переводом часов потребление вообще выросло на 1%, так как больше работали кондиционеры и обогреватели. А метаанализ 44 исследований в разных странах в 2018 году выявил снижение на 0,34%, но данные сильно расходятся в зависимости от методологии.

В Турции не выявили никакой более или менее значимой экономии электроэнергии после того, как закрепили постоянное летнее время в 2016 году. Поэтому сделать конкретные выводы сложно, отчасти из-за того, что вопрос экономии во многом зависит от географии и населения конкретной страны.

Многие эксперты сомневаются во том, что перевод часов влияет на состояние энергетики. И называют это устаревшей практикой, которая не имеет экономического обоснования в технологически более развитом мире, по сравнению с 1980-ми. А если экономия и есть, то на уровне статистической погрешности.

Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию в Украине

После того, как Верховная Рада в июле приняла закон об отмене сезонного перевода часов, министр энергетики Герман Галущенко, кажется, поставил точку в этом вопросе.

"Что касается перевода времени. Энергетика просчитывала с точки зрения, насколько это повлияет на потребление, на сколько это будет драматично для того, чтобы переходить или не переходить… Драматического влияния на энергетику мы не видим", - говорил он на часе вопросов к правительству.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев объясняет, что, когда готовился законопроект, депутаты обращались в министерство и получили ответ, что какие-либо данные, доказывающие эффект экономии электроэнергии, отсутствуют.

"Можно сказать, что утверждение об экономии голословны. Нет расчетов, которые подтверждали бы ее наличие. Почему-то считается, что такой эффект есть. Но никто не может привести расчетов в его пользу", - рассказал он РБК-Украина.

С другой стороны, есть доказанное негативное влияние на здоровье людей, и исследования Минздрава подтверждают, что в течение нескольких недель после "сезонных прыжков" на час вперед или назад увеличивается число вызовов скорой помощи, подчеркивает эксперт.

По его мнению, Украине нужно закрепить "зимнее время", чтобы оно соответствовало солнечному.

"А если, например, кого-то не устраивает, то всегда можно установить другие часы работы. На сегодня достаточно много где рабочий день начинается не в одно и то же время, как было при СССР. А предприятия вообще могут на свое усмотрение организовывать рабочие часы, исходя из того, насколько эффективно работают их работники", - добавил Рябцев.

Тема перевода часов уже давно не про экономию электроэнергии. Будут ли украинцы переводить стрелки вперед 30 марта 2025 года, пока неясно. Закон об отмене этой сезонной практики лежит на столе президента с августа.

При подготовке использовались: информация из открытых источников, публикации Euronews, Bloomberg, The Guardian, комментарий директора центра "Психея" Геннадия Рябцева.