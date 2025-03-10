Когда в Украине переводят часы на летнее время: точная дата

Переход на летнее время в Украине состоится в ночь на 30 марта , если до этого времени не вступит в силу закон об отмене сезонного перевода часов. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект еще в прошлом году, однако президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал.

Согласно действующим правилам, 30 марта в 3:00 ночи стрелки часов нужно перевести на один час вперед. Это означает, что украинцы будут спать на час меньше. Большинство электронных устройств изменят время автоматически, а механические часы придется перевести вручную.

В 2024 году Верховная Рада проголосовала за законопроект №4201, который должен был отменить перевод часов и зафиксировать зимнее время (GMT +2) как постоянное. Однако без подписи президента документ не вступил в юридическую силу. Таким образом, пока официально переход на летнее время остается в силе, и 26 октября 2025 года Украина должна снова вернуться на зимнее время.

Отметим, большая часть территории Украины (85%) находится во втором часовом поясе, что соответствует зимнему времени. В то же время часть Закарпатья относится к первому поясу, а Луганская, Донецкая области, а также восточные районы Харьковской и Запорожской областей - к третьему. Поэтому в самых западных и самых восточных регионах страны наблюдается разница во времени, превышающая один час от стандартного.