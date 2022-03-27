Спочатку виведення військ, потім договір: Зеленський про переговори з Росією
У неділю, 27 березня, під час інтерв'ю російським журналістам Зеленський прокоментував головні умови переговорів з Росією. Він так само розповів про процедуру підписання мирного договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента.
В інтерв'ю російським журналістам, Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією. Він заявив, що підписання договору, можливо тільки під час особистої зустрічі з Путіним. Президент так само зазначив, що спочатку має відбутися повне виведення російських військ.
"Ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб почати процес виведення військ. Війська повинні бути виведені, гарантії все підпишуть і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація в парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції.", - заявив Президент.
Відзначимо, що Зеленський заявляв, що російським військам був відданий наказ знищувати абсолютно все.
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