Спочатку виведення військ, потім договір: Зеленський про переговори з Росією

У неділю, 27 березня, під час інтерв'ю російським журналістам Зеленський прокоментував головні умови переговорів з Росією. Він так само розповів про процедуру підписання мирного договору.

В інтерв'ю російським журналістам, Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією. Він заявив, що підписання договору, можливо тільки під час особистої зустрічі з Путіним. Президент так само зазначив, що спочатку має відбутися повне виведення російських військ.

"Ось ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров'ю. Цього достатньо, щоб почати процес виведення військ. Війська повинні бути виведені, гарантії все підпишуть і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація в парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції.", - заявив Президент.