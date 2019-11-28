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Переговоры об обмене пленными вошли в финальную стадию

Новости » Политика     28.11.2019 - 08:58
Переговоры об обмене пленными вошли в финальную стадию
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет об обмене пленными в формате "всех на всех"

Переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией в формате "всех на всех" вошли в финальную стадию. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100".

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - говорится в сообщении.

Согласованием списков занимается Трехсторонняя контактная группа, которая проводит регулярные встречи в Минске, последний раз она собиралась в среду, 27 ноября. В нее входят представители России, Украины, ОБСЕ, "ДНР/ЛНР".

Ранее сообщалось, что на нормандской встрече в Париже закрепят "формулу Штайнмайера" и обсудят обмен пленными между Киевом и Донбассом.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые вопросы нормандской встречи. По его словам, украинская делегация попытается получить список пленных со сроками их возврата и добиться перемирия на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина на нормандской встречи готова пойти на компромисс, который принесет прогресс на Донбассе.

На нормандской встрече обсудят формулу Штайнмайера и обмен пленными
Новости Украины обмен пленными
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